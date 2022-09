x x

CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO – CISLAGO – Alle 6 di lunedì mattina solo Caronno Pertusella ha reso noti i dati delle sezioni del Senato ma è possibile comunque trarre i primi elementi sul voto politico nel Saronnese.

Al Senato Fratelli d’Italia è ovunque, Saronno compresa, il primo partito passando dal 31,54% di Uboldo al 28% di Caronno Pertusella. Il Pd non supera mai il 20% il risultato migliore nel Saronnese arriva a Cislago con il 19,31%.

Terzo partito la Lega in netto calo rispetto alle ultime tornate ma che tiene meglio che a Saronno città attestandosi tra il 16,73% di Uboldo e il 12,84% di Caronno. Trend analogo con numeri più bassi per Forza Italia che, rispecchiando l’andamento nazionale, non supera il 9% tra il 4,8% di Gerenzano e l’8,83% per Uboldo.

Bene, anche se non come a Saronno città, il terzo polo tra 8,32% di Caronno e il 10,3% di Uboldo.

Evidente da questi dati di lista come Uboldo sia il comune in cui fa meglio il centrodestra (risultato di coalizione 56,4%) e Cislago quello in cui tiene meglio il centrosinistra (risultato di coalizione 27,34%)

QUI TUTTE LE AFFLUENZE

QUI I RISULTATI DI SARONNO

QUI I RISULTATI DEL SARONNESE

QUI I RISULTATI DELLE GROANE

La prima tabelle sono i risultati di Senato

Lista

Caronno



Uboldo

Gerenzano

Origgio

Cislago

Fratelli d'Italia 28% 31,54% 30,3% 29,46%

Lega 12,84% 16,73% 16,8% 13.53% Forza Italia 7,5% 8,83% 4,8% 6.9% Noi moderati 0,86% 0,74% 2,7% 1.54% coalizione 48,93% 56,4% 54,1% 51,26% Pd 18,92% 14,17% 14,3% 19.31% +Europa 3,23% 3,63% 2,9% 4.54% Verdi e sinistra 3,68% 3,24% 4,9% 3.20% Impegno civico 0,35% 0.31% 1,1% 0.5% coalizione 26,16% 20,97 23,4% 27,34% Azione -Iv - Calenda 8,32% 10,3% 9,3% 9.21% M5s 10,73% 6,3% 10,5% 7,55% Mastella 0.11% 0,6% 0.17% Vita 0,97% 0,6% 0,6% 0.5% Italia sovrana 1,36% 1,2% 0,9% 0.89% Unione popolare 0.77% 0,7% 0,4% 0.67% Italexit 2,35% 1,6% 0,6% 2.04%

Lista

Caronno



Gerenzano

Uboldo

Origgio

Cislago

Fratelli d'Italia

Lega Forza Italia Noi moderati coalizione Pd +Europa Verdi e sinistra Impegno civico coalizione Azione -Iv - Calenda M5s Mastella Vita Italia sovrana Unione popolare Italexit

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn