Elezioni 22, Ceriano, Solaro, Lazzate, Misinto, Cogliate, Limbiate: FdI vince ovunque, Lega meglio che altrove

x x

CERIANO LAGHETTO – SOLARO – LAZZATE – COGLIATE – MISINTO – LIMBIATE Spoglio praticamente finito anche nelle Groane per quanto concerne il Senato dove il centrodestra supera il 50% (tranne a Solaro) trainato da Fratelli d’Italia e dove il centrosinistra si ferma si attesta tra il 21% (Lazzate) e il 28,48% (Ceriano) con un Pd che non riesce mai ad arrivare al 20%.

Lega in netto calo ma con risultati migliori del dato nazionale e provinciale tra il 19,53% di Lazzate e il 14,69% di Solaro. Decisamente più basso del dato di Saronno, dove arriva in doppia cifra, il risultato del terzo polo Azione nelle Groane sta tra il 6,43% di Limbiate e il 7,76% di Ceriano Laghetto. Dimezzata Forza italia che supera il 10% solo a Misinto e arriva al 7% a Ceriano.

QUI TUTTE LE AFFLUENZE

QUI I RISULTATI DI SARONNO

QUI I RISULTATI DEL SARONNESE

QUI I RISULTATI DEL TRADATESE

Lista

Ceriano

Laghetto

Solaro

Cogliate

Lazzate

Misinto

Limbiate

Fratelli d'Italia 26,11% 24,67% 29,02% 31,41% 28,29% 26,67%

Lega 15,85% 14,69% 18,15% 19,52% 15,90% 14,28% Forza Italia 7,34% 9,68% 9,29% 8,05% 10,85% 9,95% Noi moderati 0,66% 0,60% 0,61% 0,75% 0,44% 0,78% coalizione 50,15% 49,50% 57,07% 59,79% 55,54% 51,53% Pd 19,79% 18,68% 17,72% 14,93% 18,23% 17,33% +Europa 4,03% 4,06% 3,21% 3,19% 3,92% 3,29% Verdi e sinistra 4,26% 3,73% 2,69% 2,94% 2,59% 3,40% Impegno civico 0,57% 0,45% 0,11% 0,49% 0,34% 0,61% coalizione 28,46% 26,85% 23,71% 21,42% 24,72% 24,59% Azione -Iv - Calenda 7,76% 7,58% 7,57% 7,26% 7,05% 6,39% M5s 7,38% 10,96% 6,70% 6,56% 7,34% 12,46% Mastella 0,19% 0,19% 0,09% 0,09% 0,16% 0,09% Vita 1,10% 0,78% 0,59% 0,56% 0,82% 0,70% Italia sovrana 1,15% 1,21% 0,96% 1,00% 1,02% 1,47% Unione popolare 1,15% 0,86% 1,07% 0,70% 0,56% 0,81% Italexit 2,66% 2,09% 2,25% 2,61% 2,79% 1,95%

Lista

Ceriano

Laghetto

Solaro

Cogliate

Lazzate

Misinto

Limbiate

Fratelli d'Italia 25,80% 27,38% 28,84% 31,39% 26,51% 26,17%

Lega 15,90% 13,79% 17,24% 19,99% 14,96% 12,92% Forza Italia 7,83% 7,73% 9,67% 8,57% 14,56% 10,72% Noi moderati 0,60% 0,45% 0,56% 0,60% 0,34% 1,78% coalizione 50,52% 49,33% 56,24% 60,21% 56,24% 51,26% Pd 19,47% 18,25% 18,99% 14,37% 17,70% 16,86% +Europa 3,86% 3,72% 2,88% 2,95% 3,78% 3,12% Verdi e sinistra 4,09% 3,80% 2,41% 3,12% 2,67% 3,36% Impegno civico 0,54% 0,49% 0,11% 0,46% 0,30% 0,62% coalizione 27,75% 26,21% 24,33% 20,92% 24,29% 24,09% Azione -Iv - Calenda 8,04% 7,72% 7,25% 7,12% 7,00% 6,54% M5s 7,68% 11,48% 6,86% 6,91% 7,27% 13,08% Mastella 0,08% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% Vita 0,96% 0,72% 0,65% 0,47% 0,56% 0,70% Italia sovrana 1,23% 1,41% 1,09% 1,05% 1,24% 1,51% Unione popolare 1,18% 1,01% 1,02% 0,70% 0,56% 0,83% Italexit 2,57% 2,04% 2,50% 2,56% 2,78% 1,91%

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn