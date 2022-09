x x

SARONNO – “In campo per voi, per dare forza al nostro territorio. Solo una parola: Grazie. Grazie per aver creduto in me”.

Inizia così il commento di Fabrizio Sala, ex sindaco di Misinto ora l’assessore regionale all’Istruzione eletto alla Camera. Sala era secondo in lista dopo Marta Fascina, eletta all’uninominale nel collegio di Marsala.

“Grazie a tutti i cittadini – continua – grazie ai militanti di Forza Italia, agli amministratori, ai giovani, a tutto il mio staff: insieme abbiamo raggiunto un risultato strepitoso, siamo una squadra vincente. Grazie al Presidente Silvio Berlusconi e alla nostra coordinatrice Licia Ronzulli per la fiducia. Ora al lavoro per la Brianza, per la Lombardia e per tutto il Paese!”.

