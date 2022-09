Elezioni 22, Saronno: FdI primo partito, exploit Azione che supera la Lega. Ecco i risultati (con confronto 2018)

x x

SARONNO – L’arrivo dei dati procede lentamente ma, alle 5,45, i risultati a 27 su 38 sezioni sembrano ormai chiari nei verdetti.

Al Senato anche a Saronno Fratelli d’Italia è il primo partito con 3.339 ossia il 23.70% dei voti (un vero boom se si considera nel 2018 era sotto il 5%) Segue il Pd che per la verità in qualcune sezioni riesce a essere primo. Il partito prende 3.137 voti pari al 22,26% con un lieve calo rispetto al 2018 quando aveva superato il 25%.

Sorpresa, frutto probabilmente di una campagna elettorale sul territorio e di tanta concretezza negli ultimi mesi, Azione che si attesta come terzo partito con 1.889 ossia il 13,41% (quasi il doppio del dato nazionale). Rispetto al 2018 più che dimezza i voti il M5s che si ferma a 1.002 voti pari al 7,11%. Analoga la situazione della Lega che passa dal 22,62% ad un 11,23%. Stesso trend anche per Forza Italia che arriva al 6,52% contro il 14,43% dell’ultima consultazione.

E all’uninominale a Saronno ? Al Senato nettamente avevanti Massimiliano Romeo con il 42,72% che distanzia Orlando Rinaldi 32,02% seguito da Giusy Versace 13,45%. Alla Camera svetta Stefano Candiani con 4.697 ossia il 43,06%, seguito da Federica Gasbarro al 31,81% e da Gigi Farioli 13,26%.

Nella tabella abbiamo già inserito, ovviamente per le formazioni politiche già presenti, i risultati in termini assoluti e percentuali ottenuti nelle elezioni politiche del 2018 e nelle europee del 2019.

Lista Voti Senato

(27 sezioni su 38) 2018 Voti Camera 2018 Europee

Fratelli d'Italia 3.339 (23,70%) 954 4,79% 964 4,53% 1.096 5,83%

Lega 1.582 (11,23%) 4.502 22,62% 4.987 23,42% 6.690 35,62% Forza Italia 919 (6,52%) 2.872 14,43% 2.859 13,43% 1.682 8,95% Noi moderati 197 (1,40%) coalizione 6.239 (42, 72) Pd 3.137 (22,26%) 4.980 25,03% 4.253 19,97% 5.414 28,82% +Europa 700 (4,97%) 882 4,43% 1.037 4,87% 804 4,28% Verdi e sinistra 625 (4.44%) Impegno civico 36 (0.26%) coalizione 4.677 (32,02%) Azione -Iv - Calenda 1.889 (13,41%) M5s 1.002 (7,11%) 3.985 20,03% 4.253 19,97% 1.717 9,14% Mastella 20 (0.14%) Vita 96 (0,68%) Italia sovrana 178 (1,26%) Unione popolare 163 (1,16%) Italexit 208 (1,48%)

