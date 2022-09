x x

SARONNO – “La lista Azione-Italia Viva ha conseguito un risultato eccezionale nella nostra città, raccogliendo – stando alle ultime rilevazioni disponibili – più del 13% dei consensi dei saronnesi e rivelandosi la terza forza politica in ordine di preferenze, dopo FdI e Pd, con oltre 2600 voti ottenuti”.

Inizia così la nota di Azione Saronno ai risultati elettorali (qui tutti i dati relativi alla città di Saronno)

“Questo conferma la qualità del lavoro svolto in questi ultimi due anni e il valore della proposta politica che l’alleanza tra Azione e Italia Viva è in grado di offrire alla nostra città e al nostro Paese” dichiara Silvio Barosso, coordinatore locale di Azione.

“I risultati nazionali saranno commentati in giornata dalle dirigenze dei due partiti che compongono la nostra lista, ma, per quanto riguarda Saronno, è impossibile non osservare l’esito superiore in media a quanto accade in tutto il resto del Paese. Possiamo solo ringraziare i cittadini per la fiducia che hanno riposto nella nostra lista e lavorare sempre più per proporci al più presto anche come una concreta alternativa di governo” conclude Barosso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn