x x

SARONNO – “A Saronno FI si attesta al 6.55% (contro il 6.2 delle ultime amministrative). La Lega si ridimensiona passando dal 21 all’11% ; FdI passa dal 7 al 23% seguendo il trend nazionale”.

Inizia così il commento di Forza Italia in merito al risultato del voto politico a Saronno.

Siamo soddisfatti del nostro risultato locale e della schiacciante vittoria della nostra coalizione in cui FI si conferma un punto fermo, così come del risultato riportato a livello nazionale da Forza Italia che dimostra di non aver sofferto la fuoriuscita di suoi autorevoli rappresentanti che non sono riusciti a far convergere voti da FI al terzo polo. Confidiamo in un incarico a Giorgia Meloni e nelle sue capacità nel ricoprire il ruolo di prima donna premier di un governo italiano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn