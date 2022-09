x x

SARONNO – “Il risultato si commenta da sé e mi lascia parecchio amaro in bocca, non mi nascondo. Guardando in “casa mia” ribadisco che o si cambia rotta o l’orizzonte rimarrà purtroppo pieno di nubi, da qualsiasi prospettiva lo si guardi”.

Sono le parole di Francesco Licata capogruppo del Pd Saronno che commenta il risultato delle elezioni politiche a Saronno.

“Se da un lato mi rammarica molto la scarsa affluenza, perché rappresenta sempre un fallimento, dall’altro non sono ormai più sorpreso dalla fluidità estrema del voto, un fenomeno al quale assistiamo da ormai più di un decennio, e che questa volta colpisce soprattutto il centro destra con una migrazione di voti da Forza Italia e Lega verso Fratelli d’Italia, in maniera molto significativa anche a Saronno, definendo due aspetti da tenere in forte considerazione per il futuro. Al di là di tutto auspico in ogni caso che si arrivi presto ad un governo e che questo sia stabile, perché di questo ha bisogno l’Italia”.

