GERENZANO – Il Comune di Gerenzano in collaborazione con le associazioni Plis dei Mughetti, Ardea Onlus, Pro Loco Gerenzano, Gruppo Volontari Civici, I Colori di Gerenzano, l’Istituto Comprensivo, l’Oratorio San Filippo Neri, il Gruppo Genitori promuove con il progetto “Ambientiamoci 2022” iniziative di educazione ambientale, di tutela e valorizzazione del territorio.

Si va avanti praticamente tutto l’anno e prima della fine del 2022 ci sono ancora molti appuntamenti.

I prossimi eventi

1 ottobre Puliamo Gerenzano

8 ottobre Puliamo Gerenzano

Novembre: distribuzione nelle scuole di “Come ti butto? Il bon ton della raccolta differenziata”

6 novembre: Puliamo i rioni

Novembre: Festa del’albero.

(foto: un precedente evento a tema ambientale nel comune di Gerenzano)

