CARONNO PERTUSELLA – Maxi incendio alle porte di Caronno Pertusella è scoppiato questa sera, lunedì 26 settembre, intorno alle 20.

La luce, l’odore di bruciato hanno richiamato l’attenzione di passanti e residenti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. A bruciare diverse balle di fieno. I pompieri si sono messi subito all’opera per cercare di contenere prima e spegnere poi l’incendio. Il fuoco era visibile a Cesate, Solaro e anche da a Saronno. Tante quindi le segnalazioni arrivate da tutto il comprensorio.

Per le foto e il video si ringrazia il nostro collaboratore Aldo.

