SARONNO – Un evento tutto saronnese quello di oggi in occasione della Milano Fashion Week: la stilista saronnese Lilla Nigro vedrà in passerella gli abiti del proprio atelier in una cornice che presenta tutta l’arte di Saronno.



In occasione della Settimana della Moda il Festival dedica un Focus al tema della moda ecosostenibile, in compagnia di due stiliste che hanno fatto della sostenibilità ambientale la propria vocazione. In particolare interverranno Natasha Calandrino Van Kleef, creatrice del marchio etico NVK Daydoll, e la saronnese Lilla Nigro, dell’Atelier Virginio La Rocca, che crea capi e borse tessuti. Entrambe presenteranno la propria attività in un momento di alta moda, rigorosamente eco.

Saronno farà sentire la propria presenza durante l’evento. A partire dalle 14, la performance di body painting dell’artista saronnese Beatrice Vendramin romperà il ghiaccio per il pubblico insieme all’attore Antonio Fazio, che intratterrà con una lettura di poesie. Alle 19 salgono sul palco i Lumar, del Centro Albero Musicale di Saronno, con una performance di musica tradizionale irlandese, mentre la sfilata del progetto Runaway avrà luogo. A seguire, verrà offerto l’aperitivo per tutti i presenti. L’intero evento sarà coordinato da Emanuela Carcano, giornalista e conduttrice televisiva.

Già lo scorso venerdì 23 settembre, sempre alla Fabbrica del Vapore, si è tenuto un’anteprima dell’evento.

(in foto: l’evento di venerdì)

