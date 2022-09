x x

SARONNO – Non era olio, come qualcuno ha sospettato ma una sostanza appicicosa e zuccherina che non a caso è subito diventata ambito bottino di alcune api che ci si sono radunate sopra.

Il riferimento va alla macchia che stamattina era ben visibile in piazza Libertà. Della vicenda si è occupato l’assessore all’Ambiente Franco Casali con l’ispettore ambientale: “Era una sostanza zuccherina e appicciosa – spiega l’esponente della Giunta – tanto che erano presenti anche delle api. Abbiamo contattato Amsa provvedendo a pulire anche per la sicurezza di chi passa per la piazza”. Ora si sta cercando il responsabile della perdita che potrebbe essere legata alla presenza degli stand nella mattinata di domenica.

—-

