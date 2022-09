x x

SARONNO – La segnalazione è arrivata nei commenti da un nostro lettore. Da qualche giorno pezzi di un registratore di cassa sono abbandonati sulle scale del sottopassaggio che porta da via Piave a via Don Sturzo passando “sotto” viale Lombardia ossia la Saronno-Monza. Si tratta del passaggio ciclopedonale che collega la strada che porta alla stazione di Saronno Sud e alla Cascina Colombara con il resto della città.

I cassetti del registratore sono decisamente malmessi sembra infatti che oltre ad essere scassinati siano stati gettati violentemente a terra tanto da essere probabilmente irrecuperabili.

Facile immaginare che il registratore sia il frutto di un furto in un’attività commerciale e che il ladro per aprire il registratore abbia cercato un angolo appartato. Recuperato il suo bottino, ossia scassinato il registratore l’ha abbandonato e si è dileguato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn