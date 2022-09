x x

SARONNO – Hanno partecipato quasi 1700 persone alla 9° edizione della Strasaronno, la manifestazione podistica che nella giornata di ieri ha visto due gare su due differenti distanze: 5 km (Family run) con 1061 iscritti e 10 km con 611 iscritti.

La gara della 10 km è stata vinta da Davide Vitali in 34’42”, davanti a Matteo Bernardini (+24″), Mauro Menozzi (+26″), Francesco Bellavia (+30″) e Emanuele Magistri (35’31″). Tra le donne Marta Piterà (39’24″) prima, davanti a Blaya Rolto Bremejo (39’44”) e Angela Chiara Guidali (40’31”).

Tra i partecipanti figurano anche alcuni esponenti dell’amministrazione comunale: Francesco Licata, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, il sindaco Augusto Airoldi, e gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli.

Per quanto riguarda la Family run di 5 km, i più giovani vincitori hanno 13 e 9 mesi, rispettivamente Arianna Biffi e Valerio Marconi, mentre il più anziano è stato Antonio Bertolini, classe ’41 e la più anziana Liliana Cesarano, classe ’46.

Per quanto riguarda le scuole, la partecipazione è stata massiccia, e vede in prima posizione per numero di partecipanti la Rodari (205), a seguire la Pizzigoni (150), le Orsoline (102), la Damiano Chiesa (52), l’Arcivescovile (35) e S.Agnese (12).

Per quanto riguarda i gruppi, primeggia Gap (59), seguito da Forza Angelo (47), Avis (43), Robur (36) e per finire Running Saronno (14).

