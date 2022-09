A Turate torna Puliamo il mondo: iscrizioni entro oggi

x x

TURATE – Torna anche quest’anno a Turate l’appuntamento “Puliamo il mondo” nella mattinata di sabato 1 ottobre. L’iniziativa, come spiegano dal Comune, “consentirà la pulizia di diverse aree del nostro territorio, purtroppo teatro di degrado a causa di inciviltà diffusa. Tutti posso dare il proprio contributo: un piccolo gesto per il nostro ambiente”.

Per iscriversi bisogna inviare una email entro oggi, 27 settembre, all’indirizzo [email protected] “Partecipiamo numerosi!” l’invito da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica turatese. Per il Comune si tratta anche di una occasione di compiere opera di sensibilizzazione su queste tematiche, che sono di estrema attualità.

(foto archivio: Puliamo il mondo in zona, in una precedente edizione)

27092022