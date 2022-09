x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo una domenica senza calcio, per via delle elezioni politiche, si torna finalmente a fare sul serio e la Caronnese è pronta a immergersi nuovamente nel campionato. Due partite in quattro giorni per i ragazzi di Simone Moretti, che mercoledì pomeriggio alle 15 affronteranno prima l’Alcione a Milano, successivamente la Varesina al Comunale.

Simone Moretti: “Acciaccati, ma comunque carichi”

Già affrontata in amichevole un mese fa, Simone Moretti (allenatore della Caronnese, nella foto) è consapevole che la sfida di mercoledì sarà un’altra partita: “Non ci arriviamo nelle migliori condizioni, ma volgiamo comunque dare continuità alla prestazione contro la Casatese. Sabato il test contro lo Stresa (vinto 3-1) ha dato buone indicazioni, ora concentriamoci sul campionato. Due sfide in quattro giorni? Pensiamo soltanto all’Alcione”.

Alla scoperta dell’Alcione

Allenata da Giovanni Cusatis e allestita dal direttore sportivo Matteo Mavilla, dopo la salvezza conquistata al primo anno in Serie D (nel girone D) gli Orange in questa stagione vogliono sicuramente alzare l’asticella. Per questo hanno puntato molto sulla continuità: dal difensore Ortolani, passando per i centrocampisti Piccinocchi (con tanta esperienza in Serie C) e Bonaiti, chiudendo con il tridente offensivo senior Bangal-Manuzzi-Morselli. A loro si sono aggiunti i centrali difensivi Ciappellano e Venturini, oltre ai centrocampisti Palma e Bagatti. Oltre ai giovani, che una realtà da sempre attiva sul settore giovanile sa produrre anche all’interno della sua società.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, De Luca Filippo, Paloschi Mattia.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Curci Alessandro, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Gini Tommaso, Sardo Samuel, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Giardino Tommaso, Motta Gabriele, Vai Nicolò.

