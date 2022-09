x x

SARONNO – “La mia riconferma in parlamento è merito di un grande lavoro di squadra, grazie a candidati radicati su tutto il nostro territorio, militanti e sostenitori che hanno saputo lavorare con generosità e spirito costruttivo sin dall’inizio”

Inizia così la nota di Maria Chiara Gadda rieletta parlamentare con le elezioni dello scorso 25 settembre.

“Un grazie speciale a Carlo Alberto Coletto, candidato e responsabile provinciale di Azione, con cui ho lavorato in sinergia perché il progetto politico di Azione-Italia Viva potesse essere un punto di riferimento per i moderati e i riformisti.

Abbiamo fatto una campagna elettorale intensa senza mai sottrarci al confronto, e sono commossa dalle attestazioni di stima personale che ho ricevuto in queste settimane da sindaci, terzo settore, imprenditori e tantissimi cittadini. Il lavoro che ho fatto in questi anni in parlamento e sul territorio è stato riconosciuto, e questa è per me la gioia più grande. Ora continuerò ad impegnarmi con rinnovata determinazione, perché la grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo richiede a tutti noi serietà e grande senso di responsabilità”.

