SARONNO – E’ al suo lancio, all’edizione zero, la manifestazione “Idee in corso, associazioni e non solo …”, organizzata dall’Amministrazione saronnese e finalizzata a promuovere la partecipazione e l’incontro dei cittadini con le realtà del territorio, che possono portare le attività socio-culturali e del tempo libero in una sorta di vetrina. Dalle 10 alle 18 di domenica 2 ottobre le vie del centro storico, da via Roma a corso Italia, da via Portici a piazza Libertà, saranno popolate dagli stand delle associazioni, pronte a presentare la propria attività culturale, sociale e del tempo libero.

Ad accompagnare la “vetrina” saranno iniziative di animazione, intrattenimenti e spettacoli, mostre, esposizione di manufatti e prodotti messi in vendita per l’auto-sostegno.

(foto archivio: precedente manifestazione in centro a Saronno)

27092022