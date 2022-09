x x

SARONNO – Lavori in corso alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà, si tratta di porre rimedio ai danni dello sconcertante episodio accaduto alle 3 di notte del 14 settembre scorso quando un ragazzo si era arrampicato sul tetto del centralissimo tempio sacro. Era stato poi trovato addormentato proprio sulla copertura dlela chiesa, che aveva raggiunto “scalando” le pareti, col gravissimo rischio di cadere. Ha smosso alcune tegole, e con la pioggia il rischio era che ciò causasse degli allagamenti, ed aveva rotto il vetro di un lucernaio.

La comunità pastorale ha in questi giorni incaricato un’azienda specializzata per compiere le sistemazioni. Operazione non semplice e non economica, considerato che per arrivare in sicurezza tanto in alto è stato necessario utilizzare una autogru.

La pericolosa “scalata”

I fatti erano accaduti la notte di mercoledì 14 settembre. Un ventenne nel cuore della nottata si era infatti arrampicato sul tetto della chiesa. Arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i carabinieri della Compagnia cittadina aveano trovato il ragazzo, che verosimilmente aveva bevuto troppo, sul tetto della Prepositurale. Si era arrampicato sfruttando i pluviali.

(foto sopra, le opere in corso per le sistemazioni. Sotto, l’intervento dei vigili del fuoco quella notte)

27092022