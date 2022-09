x x

SARONNO – Malore in via Ungaretti, dove nella notte dell’altro giorno è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese, per soccorrere un uomo di 51 anni. Il personale della Cri ha diagnosticato per il paziente una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo. Era le 0.30: l’interessato è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per gli accertamenti del caso, non è apparso in pericolo di vita.

L’altro giorno nel pomeriggio si era registrato un altro analogo intervento dei mezzi di soccorso, sempre in città, per un 47enne alle prese con una intossicazione etilica, con intervenuto dall’ambulanza avvenuto nella centralissima piazza De Gasperi.

(foto archivio)

27092022