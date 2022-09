x x

SARONNO – Torna l’appuntamento con la moda a Saronno. Simona M, negozio di abbigliamento femminile e complementi d’arredo, presenta in anteprima la sua nuova collezione con una sfilata che si terrà domenica 2 ottobre alle 17. “Dopo due anni di restrizioni dovute al Covid – dichiara Simona M, titolare dell’attività – abbiamo pensato ad un ritorno in grande stile, presentando i nostri capi con una sfilata organizzata grazie all’ospitalità di alcune eccellenze saronnesi: il teatro Giuditta Pasta e il ristorante Galli al Teatro.” La passerella, allestita nel giardino del noto locale, vedrà sfilare oltre 30 tra modelle e modelli, che indosseranno outfit, bijoux e accessori pensati da Simona M, per un totale di oltre 40 capi.

Ma non solo: il fronte delle collaborazioni si allarga dentro e fuori dalla passerella: Ottica Bergamini con il loro tocco per gli occhiali e Room86 per la moda uomo, mentre Estetica Nicol e A’ la page faranno la loro magia nel backstage, curando trucco e acconciature delle modelle. Ospite d’eccellenza Paoletta, la famosa speaker radiofonica di Radio Italia, che presenterà la sfilata con la verve e la simpatia che da sempre la contraddistinguono.

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito. Per informazione inviare un messaggio al numero 3331422451.

27092022