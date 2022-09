x x

SARONNO – Anche la Pallavolo Saronno è stata tra le società premiate nella giornata di domenica 25 settembre a villa Cagnola Gazzarda Schianno. Si tratta di un importante riconoscimento per la squadra saronnese, che vede il premio per essersi particolarmente distinti durante la stagione sportiva 2021-2022.

Il risultato raggiunto è quello della promozione in A3 della prima squadra (passaggio di categoria al quale poi il club ha rinunciato), oltre al riconoscimento per il merito dei ragazzi del giovanile u15 e u17 maschile. Infatti, la categoria u17 ha ottenuto il secondo posto territoriale, primo posto territoriale e quarto posto regionale, invece, per i ragazzi della u15. Per la seconda volta, inoltre, il tecnico Luca Chiofalo, ha ottenuto il riconoscimento come miglior allenatore giovanile.

