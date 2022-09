x x

SARONNO – E’ stata ufficialmente affidata al sindaco Augusto Airoldi ed all’Amministrazione civica la Coppa delle Coppe di softball vinta dall’Inox Team Saronno lo scorso agosto a Viladecans in Spagna: sarà esposta nell’atrio del palazzo comunale di piazza Repubblica. La consegna è avvenuta questo pomeriggio da parte del presidente delle saronnesi, Massimo Rotondo, a Villa Gianetti in via Roma dove c’erano molte giocatrici e dirigenti del club, per un incontro voluto dall’ente locale, occasione per sindaco e municipalità per fare i complimenti all’Inox Team per il traguardo raggiunto poco più di un mese fa.

“Un grazie all’Inox Team Saronno per i risultati raggiunti, ed un in bocca al lupo per le prossime ed imminenti sfide” ha detto il primo cittadino, con riferimento anche alla finale-scudetto che in questi giorni vede impegnate le saronnesi contro Bollate. Intanto, “siamo contenti di poter mostrare a tutti i saronnesi questa Coppa. La città è vicina al Saronno softball, ci sono anche dei fondi da investire nello sport e qualcosa faremo anche per il softball” ha assicurato Airoldi.

Soddisfatto anche l’assessore comunale allo sport, Gabriele Musarò, “con il presidente del Saronno softball c’è grande collaborazione; complimenti alla società per i risultati raggiunti!”

Massimo Rotondo, dell’Inox Team Saronno, si è detto molto contento “di questa occasione per mostrare la Coppa a tutta la città, frutti di grandi sacrifici da parte di tutte le giocatrici e tutto lo staff, dal manager Eduardo Arocha Brea, ai coach Giovanna Palermi e Pedro Gonzales ed alla nostra scorer Cinzia Cozzi”.

(foto: alcuni momenti della consegna della Coppa al sindaco Augusto Airoldi. Credit: Non solo volley)

