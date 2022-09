x x

CERRO MAGGIORE – Goleada dell’Aurora Cmc Uboldese questa sera in Coppa Italia di Promozione contro la Lentatese. In vantaggio in avvio i brianzoli con Tagliabue, al 120. Sono stati raggiunti da Dell’Aera, a seguire la doppietta di Guardia e poi è andato ancora a segno Dell’Aera. Nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze fissando il risultato sul 4-2. A passare il turno come primo classifica nel girone è l’Aurora Uboldese.

Girone 2, risultati: Lentatese-Morazzone 3-4, Morazzone-Aurora Cmc Uboldese 1-4, Aurora Cmc Uboldese-Lentatese 4-2. Classifica: Aurora Cmc Uboldese 6 punti, Morazzone 3, Lentatese 0.

Aurora Cmc Uboldese-Lentatese 4-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Belli, Banfi, Yessoufou, Lelli L., Pecorini, Alberti, Montani, Guarda, Rossi, Dell’Aera. A disposizione Margariti, Passalacqua, Maoiorano, Bartucci, Lelli Lu., Besati, Fontana, Calini, Niesi. All. Maestroni.

LENTATESE: Re, Molteni, Coppola, Parravicini, Bottos, Cogotzi, Ferrario, Giussani, Tagliabue, Lopes, Orsi. A disposizione Mauri, Tamai, Meroni, Livieri, Riboldi, Lazzarini, Boeron, Ingribelli. All. Valente.

(foto archivio: Mattia Dell’Aera)

