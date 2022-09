x x

CISLAGO – Scontro fra due auto ieri alle 17.30 nel sottopasso di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cislago, nei pressi dove si sono scontrate due automobili: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa per soccorrere un uomo di 58 anni, per il quale non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale perchè comunque non aveva riportato gravi lesioni.

Per effetto dell’accaduto, in un orario di punta per i pendolari, si è creata qualche coda e rallentamento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente sempre nella zona)

28092022