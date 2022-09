x x

SARONNO – “Non solo l’amministrazione vuole andare contro a priori a quello che dice la minoranza, ora vanno contro anche a quello che dicono loro”.

Inizia così l’amara nota di Luca Davide, consigliere comunale di Obiettivo Saronno, in merito alla demolizione dell’edicola di viale Santuario.

“Dopo aver già detto in incontri di quartiere e nei gruppi di lavoro di voler rivalutare le varie edicole e strutture nei quartieri (partendo da quella al Matteotti) con progetti di edicolè aperte alla francese e aver risposto alla mia interrogazione sul tema così “gli stabili che, in passato hanno ospitato edicole, presenti sul territorio comunale, sono oggetto di una valutazione complessiva orientata alla individuazione di nuove modalità di utilizzo” questo è ciò che è successo oggi”

La struttura da tempo dismessa poteva essere presa dall’amministrazione e messa a bando. Tra l’altro sappiamo che già vari privati avevano chiesto di poter avere in concessione quello spazio anche mettendo a posto a proprio spese lo stabile ma la scelta dell’amministrazione vicina ai suoi cittadini è stata di abbattere quello stabile, tra l’altro faccia di Saronno, a fianco del Santuario, piuttosto che avere ad esempio un chiosco dei fiori più grande, una nuova edicola o uno spazio che possa aiutare i commercianti e essere luogo di incontro per gli abitanti del quartiere.

Un altro pezzo del mio quartiere abbattuto invece che essere riqualificato, grazie davvero…

