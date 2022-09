x x

TURATE – Coppia nella vita e… nella ricettazione: i carabinieri hanno denunciato a piede libero ragazzo e ragazza, rispettivamente 28 e 32 anni. A loro i tutori dell’ordine sono risaliti dopo un furto in un bar di Turate, nella nottata fra il 7 e l’8 settembre. In quella occasione era sparito del denaro, il fondo cassa, ed erano stati sottratti alcuni prodotti alimentari. In paese, nella casa della coppia, dove successivamente si sono presentati i tutori dell’ordine, è stata rinvenuta parte della refurtiva: visto che hanno detto di non essere loro i ladri, sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Proseguono le indagini per chiarire tutti i contorni, e le responsabilità in questa vicenda.

28092022