LIMBIATE – Il Comune di Limbiate conferisce le benemerenze civiche “Ape d’oro” e “Alfiere della città” (quest’ultimo, introdotto per la prima volta, è rivolto ai cittadini non ancora maggiorenni). Il riconoscimento è destinato ai cittadini limbiatesi che si siano particolarmente distinti in diversi ambiti: lavorativi, artistici, sociali, associativi e di volontariato attraverso attività pubbliche e private.

Le benemerenze, spiegano dal Comune, “sono state istituite allo scopo di riconoscere il merito di coloro che hanno contribuito alla crescita civile e sociale della comunità limbiatese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù e capacità, sia offrendo il proprio impegno e dedizione verso gli altri. Tutti i cittadini, enti, associazioni e istituzioni possono segnalare i soggetti ritenuti meritevoli inoltrando la candidatura alla Commissione tramite apposito modulo disponibile sul sito web del Comune di Limbiate”.

(foto archivio: il Palazzo comunale di Limbiate)

28092022