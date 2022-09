x x

VENEGONO SUPERIORE – C’è voluto il taser, questa mattina, per riuscire a neutralizzare un nigeriano che si era scagliato come una furia contro i carabinieri, che cercavano di bloccarlo. Il prologo di prima mattina: un cittadino aveva visto lo straniero gironzolare nel suo giardino: ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma nel frattempo l’uomo è scappato a piedi, ma i carabinieri lo hanno individuato e rintracciato un paio d’ore dopo nella vicina Venegono Inferiore. Alla vista dei militari ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro (tre militi sono rimasti lievemente contusi): per riuscire a fermare la sua furia c’è voluta la pistola elettrica, ovvero il taser.

L’extracomunitario è stato quindi trasportato in ospedale, si è presto ripreso ed è stato infine denunciato a piede libero.

