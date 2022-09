Rigenerazione urbana, pedalata da Senago e Solaro

SOLARO – Domenica 16 ottobre si conclude il percorso di arteterapia e rigenerazione urbana denominato “In-attesa” con una pedalata inaugurale da Senago a Solaro, passando per Garbagnate e Cesate. Saranno messe in mostra le decorazioni delle pensiline del trasporto pubblico realizzate dai ragazzi e dai volontari negli scorsi mesi, anche sul territorio comunale di Solaro.

Questo il programma:

• Ritrovo alle 9.30 a Senago, via XX Settembre (davanti a piazzale Aldo Moro)

• Partenza alle 10.

• Arrivo alle 12.30 a Extrachiosco di Solaro (Parco Vita)

•

In-attesa è un progetto di Intrecci Cooperativa Sociale nel territorio di Cesate, Garbagnate Milanese, Senago e Solaro, in collaborazione con Asst Rhodense e Caritas Garbagnate e con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, che promuove la riqualificazione di spazi pubblici come le pensiline attraverso l’arte e i materiali di recupero. A Solaro sono stati coinvolti i ragazzi dell’Aggregagiovani ed un gruppo di cittadini volontari per l’abbellimento artistico delle pensiline al quartiere San Pietro, in via Drizza e sulla Saronno-Monza.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Abbiamo aggiunto dei pezzi d’arte all’aria aperta, visibili a tutti, come esempio di recupero degli spazi urbani tramite la bellezza dei colori e delle idee. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e invitiamo i cittadini alla biciclettata inaugurale che metterà in mostra i prodotti di quest’opera di comunità”.

28092022