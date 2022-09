x x

SARONNO – Ieri la demolizione vera e propria ma ormai sono diversi giorni che gli abitanti del quartiere Santuario, zona che ha il proprio fulcro in via Varese condividono sui social il proprio rammarico per l’addio al chiosco edicola che si trova all’angolo con viale Santuario.

Una delle edicole più vecchie di Saronno punto di riferimento per molti anni dell’intero quartiere e fulcro di tanti ricordi quotidiani per gli abitanti del rione ma anche “domenicali” per i fedeli che ricordano le domeniche da bimbi o ragazzi con la messa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli seguito dall’acquisto del Corriere dei piccoli o di Topolino con il giornale per il più grande.

Tanti ricordi ma anche amarezza per un servizio, quello delle edicole, che diventa anno dopo anno più difficile da trovare ma anche per la scelta di demolire il chiosco invece di dargli nuova vita.

