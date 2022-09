Saronno, la polizia locale torna nei quartieri: dove e quando trovarla (mappa e orari)

x x

SARONNO – Due agenti, sempre gli stessi, che trascorreranno un’ora al giorno in punti prestabiliti dei 5 quartieri saronnesi per permettere ai residenti di fare segnazioni, chiedere informazioni e avere un punto di riferimento per piccoli problemi quotidiani.

E’ questo il nuovo progetto di polizia locale di prossimità presentato ieri pomeriggio dal comandante del comando di piazza Repubblica Claudio Borsani. Dal lunedì al venerdì gli agenti, che in passato sono stati anche vigili di quartiere, trascorreranno con il nuovo mezzo elettrico acquistato con il contributo di Regione Lombardia un’ora in punti strategici dei diversi quartieri.

Lunedi saranno in via Don Minzoni, martedì in via Piave all’ex pesa, mercoledì in piazza Santuario, giovedì in piazza Prealpi e venerdì tra via Larga e via Prampolini.

Il servizio, che vuole essere un sostegno ai cittadini anche sul fronte degli adempimenti burocratici e di relazione con la macchina comunale, sarà attivo due settimane al pomeriggio (con orario 17-18) e una al mattino (11 – 12). Si parte lunedì 3 ottobre quando gli agenti saranno presenti dalle 17 alle 18.

Si tratta di una sperimentazione che durerà 6 mesi in modo da modularla nel modo più funzionale per i cittadini e le diverse realtà dei rioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn