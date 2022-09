x x

SARONNO – “Come va a Saronno, mi chiedono amici di altre località. Benissimo rispondo. Cosa dire se non così? Di certo tra assessori che si dimettono, scippi in continuazione contro donne sole, spaccio in piazza De Gasperi e zona stazione, risse e ragazzini ubriachi tra l’indifferenza di molti e ora ci mancava pure una violenza sessuale da parte di un extracomunitario”: Paolo Bocedi, membro della commissione comunale sicurezza, usa l’arma dell’ironia dopo i recenti fatti di cronaca.

Prosegue Bocedi: “Non ricordo dal 1974, data in cui ho fatto la residenza in città, sono 48 anni, un periodo migliore. Dimenticavo: grazie per averci chiuso la Ztl allo scarico di merci nel pomeriggio, grazie ancora!”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

29092022