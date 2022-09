x x

LAZZATE – Dalle giovanili della Fiorentina all’Ardor Lazzate in Eccellenza: il club gialloblù ha ampliato la rosa con l’arrivo, ufficializzato questo pomeriggio di Luzayadio Bangu. Il centrocampista classe ‘97 si unisce dunque al gruppo di mister Ivan Stincone. Per lui, come detto, un trascorso nelle giovanili della Fiorentina.

Originario della Repubblica democratica del Congo, per la quale ha vestito la maglia della Nazionale under 17, Bangu è nativo della capitale Kinshasa. Ha militato in molte società_ dal Vicenza al Bisceglie, al Gubbio, alla Agliantese. Vanta oltre settanta presente in Primavera, altrettante in serie C, due in Coppa Italia con la Fiorentina.

L’Ardor Lazzate è reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro la Virtus Binasco. Classifica: Pavia 13 punti, Oltrepò 12, Castello Cantù 11, Vogherese e Calvairate 10, Club Milano e Verbano 9, Gavirate 8, Magenta 7, Muggiò, Sestese e Solbiatese 6, Virtus Binasco e Pontelambrese 5, Vergiatese e Ardor Lazzate 4, Accademia pavese 3, Vis Nova Giussano 0.

29092022