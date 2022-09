x x

CARONNO PERTUSELLA – Traffico rallentato sull’ex statale Varesina alla periferia di Caronno Pertusella, nel tardo pomeriggio odierno, per un incidente stradale: per una caduta dalla motocicletta sono state soccorse due persone, un ragazzo di 20 anni ed un uomo di 51 anni. Sul luogo del sinistro, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è accorsa anche l’ambulanza della Croce azzurra caronnese, i feriti sono stati medicati direttamente sul posto.

Il sinistro si è verificato nella zona limitrofa all’intersezione con via Kennedy, nella zona industriale.

