Castiglione Olona, da sabato la mostra di Rosalia Graziella Napoli

CASTIGLIONE OLONA – Apre al pubblico sabato 1 ottobre 2022 alle 16 a Castiglione Olona nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni di via Mazzini 23 (foto) la mostra d’arte di Rosalia Graziella Napoli intitolata “Vedi ciò che vuoi vedere!“

Attraverso una trentina di opere che spaziano tra pittura e scultura, Rosalia Graziella Napoli interpreta tramite la tecnica dell’astrattismo la sua personale ed intima visione dell’arte presentandola al pubblico in questa sua prima esposizione personale.



“L’arte è qualcosa che nel mondo non si lascia piegare ne sottomettere. È una compagna che aiuta in quei momenti critici, di solitudine, di demoralizzazione. Si sviluppa, si presenta, si trasforma negli attimi che viene creata seguendo le proprie linee intraprese. Non fa attenzione alle critiche positive o negative perché sceglie la propria via da percorrere durante la creazione. Si evolve ininterrottamente, e da qualsiasi angolatura viene osservata, mostra delle nuances disuguali. L’Arte è libera in tutti i sensi e si mostra nuda lasciando a chi l’osserva, il compito di interpretare e vedere ciò che vuole vedere” di Rosalia Graziella Napoli.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Castiglione Olona con il supporto di Mazzucchelli1849 Spa e Cral Mazzucchelli1849. La mostra sarà visitabile con ingresso libero dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 fino al 16 ottobre.

29092022