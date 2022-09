x x

CESATE – “Truciolo e la sirena del lago”, questo il titolo del show per bambini che si tiene sabato 1 ottobre alle 16.30, nella sala della biblioteca. Si tratta di un nuovo spettacolo di burattini.

La storia vede protagonisti un’ incantevole sirena, affascinata dalle bellezze della nostra Terra, e Truciolo, un simpatico garzone di bottega.

Lo spettacolo è pensato per bambini dai 5 anni in su; e l’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email [email protected] oppure contattado il numero telefonico 029940148. E’ una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “E-state e + insieme” promosso e finanziata da Regione Lombardia, con il Comune di Cesate.

(foto archivio: un precedente spettacolo di burattini in zona)

