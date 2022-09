x x

CISLAGO – Cavallino a zonzo alla periferia di Cislago: è stato ripetutamente avvistato ed anche fotografato (qui il particolare di una immagine che è comparsa sui social) in zona di Massina. Il timore, da parte degli automobilisti, è di finire per investirlo, considerato che è stato notato spostarsi anche in orario notturno o comunque con il buio.

Da chiarire la provenienza dell’animale, all’apparenza un pony, che è probabilmente fuggito da qualche maneggio o allevamento nella zona: la sua presenza è stata segnalata ai carabinieri della Compagnia di Saronno ed alla polizia locale ma per il momento nessuno è riuscito a prenderlo. Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

29092022