SARONNO – L’Inox Team Saronno ha vinto la Coppa delle Coppe e sta giocando la finale per lo scudetto, e intanto attende da anni la sistemazione del campo di via De Sanctis: ora che il Pnrr ha messo a disposizione 2 milioni e 500 mila euro per lo sport saronnese, il progetto potrebbe finalmente decollare. Se n’è parlato ieri a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma, a margine della consegna al sindaco Augusto Airoldi – da parte della società sportiva – della Coppa delle Coppe perchè nei prossimi mesi sia esposta nell’atri del Municipio.

“I fondi Pnrr richiedono precise tempistiche, non si può partire troppo presto e finire troppo tardi – ha detto il sindaco – Lo sport saronnese ha tante esigenze ma per il softball, anche in virtù dei risultati conseguiti, qualcosa faremo!” Sui tempi, “stiamo scegliendo lo studio che si occuperà dei progetti, che dovranno essere predisposti per la metà dell’anno prossimo, poi saranno indette le gare con partenza dei lavori tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024″.

Come sarà il progetto del nuovo stadio del baseball e softball? Per ora dunque non c’è un piano preciso, ma le esigenze sono note a tutti. Ovvero la realizzazione di un secondo campo da destinare esclusivamente al softball (quello esistente è condiviso col baseball) e per il quale il Comune qualche tempo fa ha acquisito un terreno adiacente; e poi sistemare gli spazi per il pubblico e l’accoglienza.

Che fare nel frattempo, visto che due anni non sono certo pochi? Di sicuro si potrebbe pensare a qualche intervento-tampone, per migliorare le strutture esistenti e venire incontro alle necessità dell’Inox Team Saronno, ad oggi una delle principali eccellenze dello sport saronnese.

(foto: una veduta del campo di softball di via Ungaretti)

29092022