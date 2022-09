x x

SARONNO – Sabato primo ottobre si terrà, allo StarHotels Grand Milan di Saronno, il corso di aggiornamento Ecm, organizzato dal Gruppo Meditel, intitolato “Cuore e Sport in età pediatrica e giovanile”che vede come responsabile scientifico Gabriele Vignati, cardiologo pediatrico del Gruppo Meditel di Saronno e professionista di rilievo nel campo della cardiologia pediatrica.

Il corso, patrocinato da Sic Sport, Società Italiana di Cardiologia dello Sport, vedrà la presenza di medici che si dedicano alla pratica clinica e alla ricerca in ambito cardiologico: Sara Bonizzato (Gruppo Meditel di Saronno); Silvia Castelletti (Istituto Auxologico di Milano); Valentina Giuli (Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano); Savina Mannarino (Asst Fatebenefratelli Sacco, Ospedale Buzzi di Milano); Simona Anna Marcora (Asst Papa Giovanni XXIII, Ospedale di Bergamo); Luigi Mauri (Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano); Alessio Peretti (Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano).

Verranno analizzati i benefici di una regolare attività fisica nei bambini e negli adolescenti e il ruolo importante che oggigiorno viene attribuito all’esercizio fisico, considerato un importante momento di crescita e aggregazione, uno strumento di prevenzione delle malattie croniche, oltre che anche una vera e propria terapia nell’ambito di alcune patologie cardiovascolari come l’ipertensione e lo scompenso. Nel contempo si approfondiranno quelle situazioni, fortunatamente rare, in cui l’attività fisica, soprattutto intensa, può diventare responsabile di aritmie minacciose per la vita, in età giovanile.

Durante il congresso si parlerà anche del ruolo della medicina sportiva che, se da una parte è un mezzo efficace nell’ambito della prevenzione, dall’altra configurandosi in Italia come una medicina a fine certificativo, pone dei limiti importanti alla pratica dello sport a bambini e adolescenti con patologie cardiache minori per i quali invece l’attività sportiva rappresenta un momento di crescita.

Il corso, organizzato e offerto da Meditel, è rivolto a cardiologi, medici dello sport, medici di famiglia e pediatri del territorio, con l’obiettivo di fornire loro un ulteriore momento di formazione (dopo i primi due eventi formativi realizzati nei mesi di marzo e maggio scorsi) e rispondere alle seguenti domande: quali accorgimenti devono essere messi in atto e quali consigli devono essere dati ad un bambino o ad un adolescente con una problematica cardiovascolare che vuole praticare attività fisica; com’è possibile individuare i soggetti apparentemente sani ma invece portatori di patologie potenzialmente ad elevato rischio.

Soprattutto sarà un’opportunità di collaborazione e di integrazione tra la medicina del territorio e la specializzazione clinica cardiovascolare offerta dalla Clinica polispecialistica Meditel, che si qualificherà ulteriormente con l’apertura, entro la fine dell’anno, della nuova area dedicata alle patologie cardiovascolari del bambino e dell’adulto.