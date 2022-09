x x

CISLAGO – Domenica 2 ottobre, al parco “Giardino Castelbarco” in centro al paese il primo “Evento giovani”, che si intitola October street festival. Con la collaborazione di alcune associazioni del territorio, l’Amministrazione comunale e il gruppo Giovani Cislago promuovono una domenica all’insegna dello sport, della musica e del divertimento. A partire dalle 15 il parco di piazza Castelbarco si animerà in un mix di musica live, spettacoli, street art e sport.

“Un’iniziativa che vuole aumentare le occasioni di socializzazione positiva tra i giovani, offrendo proposte culturali, artistiche e creative. Saranno presenti piccole attività di street truck food e stand gastronomici” sottolineano dall’Amministrazione civica cislaghese.

(foto archivio: parco Castelbarco)

29092022