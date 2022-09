x x

SARONNO – In città il primo congresso della Lega post voto con Salvini, Fontana e Giorgetti.

E’ stata ufficialmente affidata al sindaco Augusto Airoldi ed all’Amministrazione civica la Coppa delle Coppe di softball vinta dall’Inox Team Saronno lo scorso agosto a Viladecans in Spagna: sarà esposta nell’atrio del palazzo comunale di piazza Repubblica. La consegna è avvenuta questo pomeriggio da parte del presidente delle saronnesi, Massimo Rotondo, a Villa Gianetti in via Roma dove c’erano molte giocatrici e dirigenti del club, per un incontro voluto dall’ente locale, occasione per sindaco e municipalità per fare i complimenti all’Inox Team per il traguardo raggiunto poco più di un mese fa.

L’assessore Giampaolo Mazzucchelli si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di maggioranza a Cislago, al suo posto in occasione del prossimo consiglio comunale entrerà in carica Maurizio Manfredi, che aveva corso alle elezioni nella stessa lista: “Impegno e Serietà”.

29092022