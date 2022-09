x x

MARNATE – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Saronno er chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente stradale costato la vita, la scorsa notte, al 55enne Felice Brandalise, camionista residente a Gorla Minore. Sul proprio scooter stava percorrendo via Morelli a Nizzolina di Marnate quando c’è stato lo scontro con una Fiat Punto. Un impatto violento, come dimostra lo stato della motocicletta: quando i soccorsi sono arrivati sul posto, alle 4.45, hanno trovato detriti del mezzo sparsi sull’asfalto.

Immediati i soccorsi per Bransalise, sul posto con i carabinieri anche vigili del fuoco, ambulanza della Croce rossa e automedica ma per il cinquantacinquenne non c’è stato niente da fare.

(foto: le immagini della scena del sinistro avvenuto a Nizzolina di Marnate)

