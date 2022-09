x x

LOMAZZO – Il maltempo ha, per ora, risparmiato il Saronnese (solo qualche lampo in lontanaza) ma ha colpito e duramente – con una maxi grandinata – nel vicino comasco. In particolare a Lomazzo e dintorni nel tardo pomeriggio odierno di grandine ne è caduta tantissima, tanto da imbiancare le strade come se fosse nevicato, e sui social ci sono tanti video a testimoniarlo. Problemi anche lungo l’autostrada A9, nei pressi dell’uscita con Lomazzo. Tanta grandine anche a Cirimido, con strade “imbiancate”.

E’ stato un fortissimo temporale un po’ fuori stagione, con tuoni, fulmini e, appunto, davvero tanta grandine. E ora bisognerà fare il conto dei danni, molte auto sono rimaste ammaccate, da valutare la situazione sui tetti.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social, l’autostrada A9 nei pressi di Lomazzo, con tanta grandine, tanto da dire l’impressione di una nevicata)

