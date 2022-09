x x

ROVELLASCA – Giovedì 6 ottobre le nuove reclute di Croce Azzurra Rovellasca potranno assistere al corso di presentazione per i nuovi soccorritori volontari. La serata si terrà alle 21 nella sede di via Monza.

Croce Azzurra Odv organizza nuovi corsi per volontari, gratuiti e aperti a tutti i cittadini; durante la serata di presentazioni saranno date informazioni per aiutare i potenziali nuovi volontari a capire come possono essere d’aiuto alla comunità. Una volta iniziato il corso per diventare soccorritore, si affronteranno due parti diverse: la prima di quarantasei ore in cui, oltre ad imparare le manovre salva-vita utili, sarà possibile diventare volontario per i servizi di assistenza non urgenti; nella seconda parte del corso, di settantadue ore, si potrà sostenere l’esame regionale per diventare soccorritore esecutore 118.



I corsi si svolgono per due sere a settimana, il martedì e il giovedì, e le lezioni hanno una durata media di due ore. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.croceazzurra.net/corsi-per-volontari.

