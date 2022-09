x x

SARONNO – Decine di banchi e di sedie ben accatastati nell’angolo più remoto del giardino della scuola elementare Pizzigoni. E’ l’immagine che molti genitori saronnesi vedono con i loro figli ogni mattina portando i piccoli alunni dell’istituto di via Parini a lezione. Anche per questo è partita la segnalazione. “C’è un problema di decoro – spiega una mamma – ma anche di sicurezza. E’ vero che sono nell’angolo più remoto del giardino ma sappiamo tutti come sono i bambini e come bastino pochi minuti per trovarsi a fare i conti con una situazione problemtatica”. C’è poi un aspetto più d’immagine: “C’è anche un messaggio di spreco e di abbandono – rimarca una mamma – che non è bello che i bimbi abbiano quotidianamente nello spazio dove dovrebbero imparare il rispetto delle persone, delle cose e delle risorse visto il complicato mondo in cui si troveranno a vivere”.

Da questa considerazioni la richiesta di un intervento ma anche la curiosità di conoscere il futuro di banchi e sedie: “Chissà quale sarà la loro destinazione e soprattutto quanto tempo resteranno ancora lì come potenziale pericolo per i bimbi che usano il cortile” conclude un papà.

A rispondere il Comune che spiega come la scuola abbia contattato gli uffici proposti che hanno provveduto a fornire tutti i dettagli per la rimozione dei banchi. In sostanza sarà concordata con Amsa una data in cui i vecchi banchi saranno prelevati dal cortile, differenziati (separando le parti in ferro da quelle in legno) e correttamente smaltiti.

