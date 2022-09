x x

MARNATE – Un’automobile la scorsa notte si è scontrata con uno scooter, il motociclista ha perso la vita nell’impatto: l’incidente si è verificato alle 4.45 in via Morelli a Nizzolina di Marnate: sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Le condizioni del motociclista sono apparese subito gravissime, non appena in via Morelli sono sopraggiunti i soccorsi, l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco; il decesso è stato constatato direttamente sul posto. Mentre il conducente del veicolo, un 37enne, ha riportato solo lievi contusioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

