x x

SARONNO – Sabato 8 ottobre, al Mils (Museo dell’industria e del lavoro saronnese), ci sarà la presentazione del libro di Paolo Delfino “Il risparmio è per la vita, considerazioni di finanza comportamentale”.

Durante l’incontro, l’autore discuterà di questo suo elaborato con il direttore del Mils, Giuseppe Nigro.

Il libro di Delfino tratta del cambiamento del mondo finanziario, sostenendo di dover adottare un comportamento legato ai risparmi, si parla infatti di “etimologia del risparmiatore”, questo libro “vuole offrire uno studio del comportamento atavico del risparmiatore quando si trova nell’ambiente degli investimenti. Questo ambiente non è naturale, è fatto di regole e tecniche controintuitive, per gestirlo in modo corretto il risparmiatore deve cambiare il proprio comportamento”.

Il proogramma per la giornata del prossimo sabato sarà: 16.30 registrazione, 16.45 introduzione di Giuseppe nigro, 17.15 intervento di Paolo Delfino, 18 visita guidata al Museo, 18.30 aperitivo. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: www.museomils.it oppure tramite mail all’indirizzo: [email protected]

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn