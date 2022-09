x x

SARONNO – Ieri sera durante il consiglio comunale, in particolare al secondo punto all’ordine del giorno quello inerente alle variazioni di bilancio, si è parlato anche del caro bollette e del costo che avrà per l’Amministrazione comunale saronnese.

A fare il punto l’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato che illustrando le diverse voci delle variazioni ha spiegato come tra queste ci fossero anche i 300 mila euro assegnati al Comune dallo Stato come contributo per il caro bollette.

“Si tratta di un tema che ovviamente impatta molto sul bilancio cittadino – ha spiegato l’esponente della giunta del sindaco Augusto Airoldi che aveva già affrontato questo tema esprimento preoccupazione a settembre – da una prima valutazione su base annuale ci aspettiamo maggiori costi per 2 milioni di euro”.

Il contributo statale di 300 mila euro di cui si è parlato ieri sera nell’assemblea cittadina sarebbe pari a circa il 20% nella maggiore spesa che il Comune di Saronno dovrà sostenere nel corso di quest’anno per effetto del caro energia e degli aumenti delle bollette.

