CARONNO PERTUSELLA – Avrà luogo da stasera al Parco della Resistenza, per tutto il week-end ed il week-end prossimo, la sagra del gorgonzola, organizzata dalla Proloco di Caronno Pertusella.

Durante l’evento sarà possibile degustare alcuni piatti della tradizione tipica, il cui comune denominatore sarà appunto il gorgonzola. Il menù prevedrà: lasagne zola e salsiccia, mezze maniche allo zola tartufato, pasta zola e noci, crostone di polenta con crema di zola e salamella, polenta e grogonzola, e per finire: dolce spumino di gorgonzola con pere, noci e miele.

Il programma prevede anche intrattenimento durante le varie serate: oggi ci sarà la serata karaoke con Jemal, domani sera musica dal vivo con i “Mezzotono duo”, mentre domenica 2 ottobre una serata di Piano bar. Per il prossimo week-end saranno previste tre serate di musica rock anni ’60, ’70, ’80, e ’90, con il gruppo “Lavori infiniti”, special guest: “Cico” dei “Ragazzi della via Gluck”.

La sagra sarà aperta anche la domenica a pranzo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero: 3894620336.

