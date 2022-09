x x

SARONNO/SARONNESE – Quest’anno i “ragazzi” di Rovello Porro propongono un’intera settimana dedicata ad una bevanda più amate di sempre: la birra! Ma “Otuberfest” non si limita all’assaggio di birre artigianali, il calendario delle attività infatti è ricco e variegato tanto da spingere gli organizzatori ad allungare i giorni della manifestazione, ben 6.

Venerdì 30 settembre

ROVELLO PORRO – Apre i battenti, nella location dell’area feste di via Luini, la nuova edizione di “Otuberfest” degustazione di birra artigianale, spettacoli teatrali, animazione, stand gastronomici e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

CISLAGO – Alle 21, a villa Isacchi in via Magenta 128, riprende la rassegna musicale “Microludi” composto da sei importanti appuntamenti, che daranno risalto agli incontri tra popoli e ad espressioni musicali e artistiche differenti. Info www.comune.cislago.va.it.

Sabato 1 Ottobre

LIMBIATE – Alle 15 e alle 16.30 torna la manifestazione “TanteStorie” con un doppio appuntamento per bambini: gli attori di “Pandemonium Teatro” portano, nell’aula consiliare di villa Mella in via Dante 38, una selezione di storie, racconti, filastrocche e poesie di grandi autori che hanno scritto per bambini e ragazzi sulla follia della guerra e l’assoluta necessità della pace. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 20.45, nella storica chiesa di san Francesco, concerto del coro Alpe in occasione della manifestazione “Terra Mater Festival”. Informazioni al sito internet www.terramaterfestival.it.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro e in occasione del 90° anniversario di fondazione del gruppo alpini di Saronno, concerto dir beneficenza del coro della brigata alpina taurinense in congedo.

Domenica 2 Ottobre

SARONNO – Dalle 10 alle 18, per le vie del centro storico, “Idee in corso” manifestazione vetrina per le associazioni del territorio e non solo con stand, mostre, spettacoli, animazioni e laboratori. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

COGLIATE – Dalle 10 alle 12, in occasione della manifestazione “Ville aperte 2022”, visite al santuario della beata vergine di san Damiano. Prenotazione obbligatoria al sito internet www.villeaperte.info/ville-aperte/villa/79.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 12 parte la “Festa dei cortili – 6° edizione”, un percorso enogastronomico per le corti del centro storico realizzato in collaborazione con le associazioni cerianesi e con le corti: “Curt del Gulpin”, “Curt del Bonalum”, “Curt del Pedroeu”, “Curt del Macallè” e “Villa Rita”. L’evento prevede mercatini dei sapori e artigianato, mostra del costume contadino, gioco ludico, battesimo della sella, esposizione mezzi agricoli, auto e moto d’epoca, laboratorio per bambini, canti e suonate in allegria, figuranti in costume, mostra fotografica a cura dei volontari per il 25esimo anniversario del C.D.I. Macallè. Info www.ceriano-laghetto.org.

LAZZATE – Ultimo giorno per partecipare alla 17° edizione della “Sagra della patata” allestita nel caratteristico centro storico del paese, con stand gastronomici, mostre, ristorazione e spettacoli alla riscoperta del territorio e dei suoi sapori. Informazioni dettagliate al sito internet www.lazzate.com.